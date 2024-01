Calciomercato Serie A: innesti a sorpresa a centrocampo di Juventus e Milan

CalcioWeb

Si gioca la giornata di Serie A e il calciomercato invernale non si ferma. E’ fatta per il passaggio di Hamed Junior Traorè del Bournemouth al Napoli: nelle ultime ore è arrivato il via libera del club inglese e l’ex Sassuolo è pronto al grande ritorno nel massimo torneo italiano. Si profila un clamoroso ritorno in Serie A di Matic, ex Roma. Il centrocampista è in uscita dal Rennes e la trattativa con il Milan è in uno stato avanzato. Proprio i giallorossi puntano Caglar Soyuncu, difensore turco dell’Atletico Madrid.

Le altre trattative di calciomercato

Mossa a sorpresa per il centrocampo della Juventus: è vicinissimo l’arrivo di Jordan Brian Henderson, centrocampista dell’Al-Ettifaq. L’ex Liverpool non si è ambientato nella nuova realtà e l’addio a stretto giro di posta è certo. L’operazione è stata impostata in prestito e anche l’ingaggio del 33enne è alla portata (meno di 2 milioni di euro). Allegri ha già dato l’ok al colpo e Giuntoli è in contatto per definire gli ultimi dettagli. Si tratta di un jolly tattico per la capacità di giocare da centrale di centrocampo, da mezzala e anche in posizione leggermente arretrata a difesa della retroguardia.

La Roma ha definito un’operazione in uscita: ufficializzato il prestito fino al 30 giugno 2024 di Solbakken in Giappone all’Urawa Reds. Il Psg ha messo nel mirino Gianluca Mancini dopo l’infortunio di Skriniar, ma la trattativa si preannuncia in salita. Nel mirino del club francese anche Scalvini dell’Atalanta e Buongiorno del Torino.

La Fiorentina ha definito con il Verona la trattativa per l’arrivo di Davide Faraoni. Il Genoa continua la trattativa con il Torino per il ritorno di Pellegri. La Salernitana ad un passo da Zanoli del Napoli e Basic della Lazio, Masina verso il Sassuolo. Il Marsiglia ha definito la trattativa per l’arrivo di Josh Thomas Doig, scozzese del Verona.