Calciomercato, le ultime in Serie A: le nuove squadre di Masina, Pellegrino e Yerry Mina

CalcioWeb

Poco più di 24 ore al gong della sessione invernale di calciomercato. Il colpo più importante di giornata è quello della Juventus: l’arrivo del centrocampista Carlos Alcaraz. Si tratta di un colpo eccezionale del club bianconero per il presente e soprattutto per la prossima stagione (in caso di riscatto a 49 milioni di euro). Proprio i bianconeri hanno depositato il contratto di Francisco Martin Barido, calciatore classe 2008 ex Boca.

Anche le altre squadre continuano a muoversi e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. I club di media e bassa classifica sono attivissimi in entrata ed uscita.

Calciomercato, le trattative di oggi

La Salernitana ha piazzato il colpo Jerome Boateng. L’ex Bayern Monaco è arrivato in città per firmare il contratto fino al 30 giugno 2024. Il club granata ha depositato il contratto di Triantafyllos Pasaridīs, difensore greco ex Ofi Creta. In arrivo anche Pellegrino dal Milan.

Innesto interessante per il Torino: è fatta per l’arrivo di Adam Masina dell’Udinese in prestito con diritto di riscatto. Sul fronte attaccante si preannuncia un testa a testa: Mir o Okereke. Un altro attaccante al Genoa. Il club rossoblu ha definito l’arrivo di David Akpan Ankeye, calciatore nigeriano dello Sheriff. Il Frosinone ha comunicato l’arrivo di Emanuele Valeri dalla Cremonese e promesso sposo della Lazio.

L’Hellas Verona è alla ricerca di un altro attaccante e dall’estero rimbalza il nome di André Silva del Victoria Guimaraes. Un difensore per il Cagliari di Ranieri: si tratta di Yerry Mina. Sempre il club sardo continua a lavorare per il centrocampista Barak della Fiorentina. Il Sassuolo ha contattato la Roma per il difensore Kumbulla. La cessione del difensore (e quella di Belotti alla Fiorentina) potrebbe favorite un innesto importante in casa giallorossa: Tommaso Baldanzi dell’Empoli.

Nicolas Valentini, calciatore argentino del Boca Juniors, è ‘l’oggetto del desiderio’ di tante squadre italiane. Nelle ultime ore tentativo dell’Udinese, il classe 2001 valuta l’approdo nel campionato di Serie A.