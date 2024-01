Calciomercato Serie A, le trattative di oggi: pazze idee Balotelli e Firmino

CalcioWeb

E’ iniziata un’altra settimana importante sul fronte calciomercato e le squadre del campionato di Serie A continuano a muoversi per la seconda parte della stagione. Continua il duello spettacolare per lo scudetto tra Inter e Juventus e non è da escludere un nuovo inserimento del Milan di Stefano Pioli. Fiorentina e Bologna continuano il momento altalenante, la Lazio è tornata alla ribalta mentre la Roma è sempre più in crisi. In zona salvezza situazione delicatissima per l’Empoli, al posto di Andreazzoli arriva Davide Nicola.

Calciomercato, le trattative di oggi in Serie A

Sfuma il passaggio di Luigi Cherubini dalla Roma alla Juventus. Il 20enne resterà in giallorosso per motivi personali ed è iniziata una trattativa per il rinnovo del contratto. I bianconeri continuano il pressing per Felipe Anderson della Lazio, in scadenza di contratto a giugno. Secondo le ultime notizie il dirigente Giuntoli avrebbe raggiunto l’accordo con il brasiliano per la prossima stagione. Proposto il centrocampista Matic, secco no del club bianconero. Sul fronte centrocampo rischia di sfumare anche l’arrivo di Jordan Henderson e la situazione è sempre più in alto mare.

Il Napoli non si ferma a Traoré per il centrocampo. Il club azzurro ha avviato una trattativa con la Fiorentina per assicurarsi le prestazioni di Antonin Barak, le parti sono in contatto per definire la formula del trasferimento. Inserimento anche per Popovic, vecchio obiettivo del Milan. I bookie ipotizzano una soluzione clamorosa: la quota dell’arrivo di Balotelli non è poi così alta, leggermente inferiore a 7.

Una voce ha scatenato il calciomercato in Serie A: il Bologna (in lotta per la qualificazione in Champions League) avrebbe messo nel mirino addirittura Roberto Firmino, attaccante dell’Al-Ahli. La trattativa per l’ex Liverpool si preannuncia in salita considerando l’elevato ingaggio.

L’Empoli ha deciso di correre ai ripari dopo le ultime sconfitte ed è vicinissimo l’arrivo del nuovo attaccante: si tratta di Alberto Cerri del Como.