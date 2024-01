Calciomercato, le trattative in Serie A: movimenti di Monza, Torino, Empoli e Bologna

CalcioWeb

Il calciomercato invernale inizia ufficialmente e tante squadre del campionato di Serie A sono pronte a scatenarsi per la seconda parte della stagione. È ufficiale, Matteo Gabbia torna al Milan. La conferma è arrivata direttamente dal club rossonero che comunica di aver risolto anticipatamente l’accordo di cessione temporanea di Gabbia al Villarreal e che il calciatore “sarà da oggi riaggregato alla prima squadra”. Si tratta del primo rinforzo in difesa della squadra rossonera, in piena emergenza a causa degli infortuni.

Primi movimenti di calciomercato in casa Lecce. Attraverso una breve nota viene ufficializzato il prolungamento contrattuale con l’esterno difensivo Valentin Gendrey, fino al termine della stagione sportiva 2025-26, con opzione per l’anno successivo. Contestualmente la società giallorossa comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con il difensore Federico Baschirotto, in scadenza il 30 giugno 2025, fino al termine della stagione sportiva 2025-26 con opzione per i successivi due anni.

Le altre trattative

Andrea Colpani è il grande obiettivo per il mercato della Lazio. Il presidente Lotito è alla ricerca di rinforzi per Maurizio Sarri e il calciatore del Monza è in cima alla lista. La trattativa però, almeno a gennaio, si preannuncia difficile. Proprio il Monza valuta due profili in casa Juventus: il centrocampista Miretti e l’esterno Iling. I bianconeri potrebbero aprire alla soluzione del prestito per garantire un posto da titolare.

Il Torino di Urbano Cairo ha messo nel mirino Josh Doing, difensore dell’Hellas Verona. La valutazione dello scozzese è di circa 6 milioni di euro. Il Milan ha messo nel mirino anche Dia per l’attacco. Il calciatore della Salernitana è legato da una clausola da 21 milioni di euro, i rossoneri sono disposti ad arrivare a 15. In difesa occhi sul francese Lilian Brassier del Brest. La Roma è alla ricerca di un centrale difensivo e l’ultimo nome è quello di Ben Godfrey dell’Everton.

L’Empoli è a rischio retrocessione e il tecnico Andreazzoli ha chiesto l’arrivo di un nuovo attaccante: occhi su Alberto Cerri del Como. Movimento per l’attacco del Bologna: il nome in pole è quello di Santiago Castro del Velez. Torna di moda anche la pista Petar Musa del Benfica.