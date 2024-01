Calciomercato, un ‘Toro’ anche all’Udinese: chi è Lautaro Gianetti, il nuovo difensore

CalcioWeb

L’Udinese è reduce dalla bellissima vittoria in Serie A contro il Bologna e si è rilanciata per la salvezza. La dirigenza ha deciso di correre ai ripari sul calciomercato dopo l’infortunio di Bijol: è fatta per l’arrivo di Lautaro Gianetti, 30 anni, centrale argentino del Velez, da cui si è appena svincolato. In uscita i giovanissimi Guessand e Tikvic.

Per il centrocampo continua la trattativa con il Napoli per la cessione di Samardzic, valutato dai bianconeri almeno 20 milioni di euro. In attacco le buone notizie arrivano da Brenner: il brasiliano sta iniziando a lavorare con il gruppo e potrebbe essere convocato per la sfida contro il Milan tra due settimane.

Chi è Lautaro Gianetti

Lautaro Gianetti è un calciatore argentino, di ruolo difensore. E’ un classe 1993 e gioca come difensore centrale a destra e a sinistra. Si tratta di un calciatore forte fisicamente, pericoloso nel gioco aereo e bravo in anticipo. Nel corso della carriera ha giocato esclusivamente al Velez, dalle giovanili alla prima squadra dal 2011. Con la Nazionale argentina U20 ha partecipato al campionato sudamericano 2013. Infine la convocazione per le Olimpiadi 2016 in Brasile.

Los 3 goles que marco Lautaro Giannetti en #Velez durante estos 12 años en primera. 1-0 🆚 #ArgentinosJuniors 22/04/2016 pic.twitter.com/71612oe4Zm — 𝙍𝙚𝙘𝙤𝙧𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙𝙤 𝙑é𝙡𝙚𝙯 (@recorriendo_vel) January 1, 2024