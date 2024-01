Cambia il rigorista del Milan? La richiesta di Leao e la conferma di Pioli

CalcioWeb

“Chiaro che Giroud e Theo sono ottimi rigoristi. Purtroppo stasera non è stata la loro serata“. Stefano Pioli assolve i suoi due rigoristi dopo Milan-Bologna terminata con il risultato di 2-2, partita nella quale i rossoneri hanno fallito due penalty che hanno, inevitabilmente, condizionato il risultato finale.

Vista l’esperienza di Giroud e il carisma di Theo Hernandez, sembrerebbe fuor di dubbio che uno, se non entrambi, continuino a mantenere il proprio status di rigorista. In particolar modo dopo una dichiarazione del genere del proprio allenatore. Ma i rossoneri potrebbero cambiare già dalla prossima partita.

Leao nuovo rigorista del Milan?

Ai microfoni di “Dazn”, Stefano Pioli ha spiegato come Leao si sia proposto come nuovo rigorista: “è lui che mi ha detto che il prossimo rigore lo tira lui. In allenamento non ne segna tanti, però magari in partita…“.

Pioli è poi tornato sui due rigori sbagliati: “se mi è mai capitato? No, credo di no. Succede una volta ogni 10 anni, purtroppo è capitato a noi. Certo che due rigori sbagliati potevano pesare molto, magari al 90esimo invece di stare 2-1 potevi stare 3-1. Però noi la grande rimonta, il grande secondo tempo, l’andare in vantaggio ci eravamo usciti. Potevamo fare tante cose meglio sul rigore concesso. Se ad Udine abbiamo vinto nel finale vuol dire che ci abbiamo messo più attenzione“.