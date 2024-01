La canzone per Gigi Riva: il cantautore Marras sull’omaggio all’ex calciatore

CalcioWeb

Piero Marras, cantautore polistrumentista nuorese, ricorda Gigi Riva, morto all’età di 79 anni dopo un malore. L’artista ha commentato con commozione il momento in cui ha composto il suo omaggio all’ex calciatore di Cagliari e Nazionale italiana.

“Ho scritto il brano ‘Quando Gigi Riva tornerà’ come atto d’amore verso una leggenda del calcio mondiale, un uomo e un fuoriclasse che ha regalato il sogno alla Sardegna e ai sardi. Era il 1982. L’ epopea del Cagliari di Giggirriva, e in questo raddoppiare le consonanti c’è tutto l’orgoglio sardo, era finita ma il mito era più che mai vivo e sentivo il bisogno di farlo rivivere anche con la mia musica e le mie parole”, racconta all’Ansa.

Poi il ricordo della manifestazione ad Arzana “Il Porcino d’oro”, dove si esibì con questo brano. “Non sapevo che tra il pubblico ci fosse Nicola, figlio di Riva, mi venne incontro con queste parole che resteranno impresse nel mio cuore: ‘Papà si commuove sempre quando la ascolta'”.

Poi un commento sulle abilità di Riva da calciatore: “è stato autore di tiri imprendibili, col sinistro, di testa, in volo, in rovesciata. La storia di questa terra l’hanno scritta gli altri non i sardi. Lui, rovesciando la prospettiva, è stato autore anche e soprattutto di una emozionante storia scritta assieme ai sardi che lo hanno accolto come un fratello”.