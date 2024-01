Caso Maignan, il giudizio di un ex arbitro: Gavillucci sull’operato di Maresca

CalcioWeb

E’ caos nel campionato di Serie A dopo i cori razzisti nei confronti di Mike Maignan in occasione della partita della 21ª giornata tra Udinese e Milan. Sono in arrivo pesanti provvedimenti e il problema del razzismo continua a condizionare le partite di calcio.

“Mi sono attenuto alle disposizioni Uefa e Fifa esistenti, poi la procedura venne sovvertita e ora l’arbitro non è più l’unico responsabile della sospensione del gioco”. Sono le dichiarazioni dell’ex arbitro Claudio Gavillucci in un’intervista a Radio anch’io sport. Il riferimento è all’episodio del 2018, quando fermò un Sampdoria-Napoli per gli insulti razzisti dei doriani nei confronti del difensore Koulibaly.

Maresca “ha tenuto l’atteggiamento giusto nei confronti di Maignan, di comprensione, oltre quanto è chiesto ad un arbitro, per chi deve subire 90 minuti di offese razziste”, ha sottolineato Gavillucci.