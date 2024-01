Caso Maignan, la Procura di Udine apre un procedimento penale: i dettagli

CalcioWeb

La Serie A è nel caos dopo i cori razzisti nei confronti del portiere Maignan, in occasione della partita del campionato tra Udinese e Milan. Secondo le ultime notizie la Procura di Udine ha comunicato di aver aperto un procedimento penale a carico della persona individuata e denunciata.

L’uomo è accusato per il reato di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (604 bis). E’ quanto confermato dal Procuratore, Massimo Lia, in un comunicato. Le indagini sono ancora in corso per verificare l’episodio nel dettaglio.