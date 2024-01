Castellanos, che peccato: gol pazzesco annullato in Lazio-Napoli | VIDEO

CalcioWeb

Lazio e Napoli sono in campo per la 22ª giornata del campionato di Serie A in una partita molto importante per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Sarri è reduce da una serie di vittorie consecutive, quella di Walter Mazzarri dai 3 punti contro la Salernitana.

Gara equilibrata nei primi 45 minuti e la sfida dell’Olimpico non si sblocca. Ad inizio secondo tempo subito una grande occasione per i padroni di casa: l’attaccante Castellanos è autore di un’acrobazia da stropicciarsi gli occhi, ma la posizione di fuorigioco ha rovinato i piani dei padroni di casa.

Taty Castellanos assinou essa pintura aí em Lazio-Napoli, mas não valeu. Estava impedido. pic.twitter.com/BvdzGqDjwW — Calciopédia (@calciopedia) January 28, 2024