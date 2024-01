La classifica dell’anno solare, l’Inter è la regina del 2023: i numeri impressionanti con Inzaghi

CalcioWeb

E’ il momento dei bilanci dopo l’ultima giornata del 2023 in Serie A. Continua il duello tra Inter e Juventus per lo scudetto con i bianconeri a -2 punti dopo il pareggio dei nerazzurri contro il Genoa e la vittoria dei bianconeri contro la Roma. Al terzo posto il Milan di Stefano Pioli, poi le sorprese Fiorentina e Bologna.

Il Napoli è la squadra campione d’Italia in carica, ma è l’Inter la regina del 2023 come emerge dalla classifica dell’anno solare. La squadra di Simone Inzaghi, in testa all’attuale campionato di Serie A, ha fatto meglio di tutte e con ampio margine.

Il Napoli è distante addirittura 10 punti dai nerazzurri, la Juventus senza i punti di penalizzazione sarebbe seconda a -3 dall’Inter, ma anche così occupa la terza posizione. Al quarto posto il Milan di Stefano Pioli, poi Lazio e Fiorentina in Europa League, a pari punti Atalanta e Bologna per la Conference League. Solo al nono posto la Roma di Mourinho.

I numeri dell’Inter

Lo strapotere dell’Inter viene confermato anche da altri dati molto interessanti: in 41 partite giocate ha ottenuto una media punti di 2.12, mentre il Napoli è a 1.87. I nerazzurri hanno vinto più partite di tutte (27 contro le 26 della Juventus), hanno realizzato più gol di tutti (79 gol contro i 73 dell’Atalanta). L’Inter ha inoltre la migliore difesa con appena 28 gol subiti contro i 37 di Juventus e Napoli. Il peggior attacco è quello del Verona con 34 gol realizzatati, la peggiore difesa è della Salernitana con addirittura 74 gol subiti.

L’Udinese è la squadra che ha collezionato più pareggi di tutti, 18. Un altro primato per l’Inter è rappresentato dai marcatori: Lautaro Martinez guida la classifica marcatori con 29 gol, poi Osimhen del Napoli con 24 gol, Berardi del Sassuolo con 20, Lukaku con 17, Giroud con 16, poi Lookman, Orsolini, Leao e Sanabria.

La classifica dell’anno solare 41 gare disputate

Inter 87 punti; Napoli 77; Juve 74; Milan 73; Lazio 71; Fiorentina 70; Atalanta 66; Bologna 66; Roma 64; Monza 58; Torino 54; Sassuolo 45; Lecce 41; Verona 40; Udinese 39; Empoli 39; Salernitana 37

23 gare disputate;

Cremonese 20 punti; Spezia 18; Sampdoria 13.

18 gare disputate;

Genoa 20 punti; Frosinone 19; Cagliari 14.