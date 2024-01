I colpi più importanti di calciomercato a gennaio: da Vlahovic a Jorginho e Cavani

CalcioWeb

E’ pronta a scatenarsi la sessione invernale di calciomercato e tanti club di Serie A sono pronti a muoversi per costruire squadre sempre più forti. L’Inter è pronta a definire l’arrivo di Buchanan, il Napoli è in pole per assicurarsi le prestazioni di Samardzic dell’Udinese. Sono in corso valutazioni in casa Juventus sul centrocampo dopo la squalifica di Fagioli e lo stop di Pogba, il nome caldo è quello di Sudakov ma la trattativa non è di certo facile. Il mercato di riparazione è stato sempre sottovalutato, ma si tratta di una sessione in grado di svoltare la stagione.

La sessione dello scorso anno, condizionata anche dall’interruzione per il mondiale in Qatar, ha regalato pochi movimenti: da registrare in particolar modo i passaggi di Ochoa alla Salernitana e soprattutto Ngonge al Verona. Deludente il rendimento di Solbakken con la maglia della Roma. Ben più movimentata la ‘finestra’ di due anni fa: Dusan Vlahovic passa alla Juventus per 70 milioni di euro, poi i trasferimenti di Ricci al Torino, Boga all’Atalanta e Gosens all’Inter.

Gli altri colpi

Tre anni fa il Milan chiude il colpo Tomori dal Chelsea, poi Sanabria e Mandragora al Torino, Musacchio alla Lazio e Mandzukic al Milan. Scoppiettante anche la sessione di quattro anni fa con il Milan ancora protagonista con gli arrivi di Ibra, Kjaer e Saelemakers. Poi il trasferimento di Eriksen all’Inter, Barrow al Bologna.

I colpi

Il calciomercato invernale continua a confermarsi molto difficile per i tempi ristretti e le poche occasioni, ma il mercato di gennaio ha regalato anche grandi colpi come Thiago Silva al Milan, Davids e Barzagli alla Juventus, Stankovic all’Inter, Nainggolan alla Roma, Cavani al Palermo e Jorginho al Napoli.

I flop

Deludenti altre trattative: Cassano al Real Madrid, Pavoletti al Napoli, Podolski e Shaqiri all’Inter, Cerci e José Mari al Milan, Doumbia alla Roma, Esnaider alla Juventus, Edu Vargas al Napoli.