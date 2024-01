CalcioWeb

Il 2024 in Serie A si apre con il botto ed è vicinissimo l’inizio della 19ª giornata. Nel primo match in campo Bologna e Genoa, in corsa per obiettivi diversi in stagione. La squadra di Thiago Motta è reduce dalla pesante sconfitta contro l’Udinese e dovrà riscattarsi. Sabato la sfida tra Inter e Verona nel lunch match in un vero e proprio testa-coda.

Frosinone-Monza si affrontano in uno scontro tra sorprese, poi la partita salvezza Lecce-Cagliari. In serata Sassuolo-Fiorentina. Trasferta insidiosa del Milan sul campo dell’Empoli e del Napoli a Torino. Chiudono Udinese-Lazio, Salernitana-Juventus e Roma-Atalanta. Ecco tutti i Consigli del Fantacalcio di CalcioWeb.

Consigli Fantacalcio, 19ª giornata di Serie A: chi schierare e chi evitare

PORTIERI

CHI SCHIERARE: Sommer è reduce dall’errore contro il Genoa, puntiamo sul riscatto in casa contro l’Hellas Verona. In campo senza dubbi anche Maignan sul campo dell’Empoli e Szczesny a Salerno.

CHI EVITARE: la partita Roma-Atalanta potrebbe regalare gol e spettacolo con rischio di malus per Rui Patricio e Carnesecchi. Partita pericolosa anche per Gollini del Napoli, in trasferta contro l’Atalanta.

DIFENSORI

CHI SCHIERARE: Theo Hernandez è tornato ad ottimi livelli e contro l’Empoli potrebbe confermarsi anche nel ruolo inedito di centrale. Dragusin e Bremer sono sempre pericolosi da calci piazzati, occhio anche ai centrali dell’Inter contro l’Hellas Verona con Acerbi e Bastoni in grado di pungere da calcio piazzato.

CHI EVITARE: Mancini e Scalvini sono a rischio malus in una partita tra Roma e Atalanta che si preannuncia a ritmi alti. Il difensore Di Lorenzo è in un periodo complicato anche dal punto di vista fisico e contro il Torino non si preannuncia di certo una partita facile.

CENTROCAMPISTI

CHI SCHIERARE: Calhanoglu potrebbe tornare al gol nel match del campionato di Serie A contro l’Hellas Verona. Il tiro dalla distanza di Koopmeiners è un pericolo costante per gli avversari, anche Malinovskyi potrebbe pungere contro il Bologna. Puntiamo anche sulla sorpresa Bonaventura contro il Sassuolo.

CHI EVITARE: Zielinski e Lobotka sono a rischio in un Napoli in grossa difficoltà e contro una squadra aggressiva come il Torino. In ‘pericolo’ anche la coppia Cristante-Paredes della Roma contro l’Atalanta.

ATTACCANTI

CHI SCHIERARE: torna Lautaro e il Toro è l’indiziato numero uno a sbloccare la partita contro il Verona. Puntiamo sulla coppia Pulisic-Leao del Milan e sulla capacità in campo aperto di Kvara contro il Torino. In campo anche Vlahovic, Zirkzee e Lukaku.

CHI EVITARE: la partita di Caputo contro il Milan si preannuncia soprattutto di sacrificio. Il nerazzurro Scamacca non sembra in una condizione ottimale, a rischio anche Zapata contro il Napoli.