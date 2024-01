Consigli Fantacalcio, 21ª giornata di Serie A: chi schierare e chi evitare

CalcioWeb

Si gioca la 21ª giornata del campionato di Serie A in un turno ridotto all’osso per gli impegni di Supercoppa italiana di Napoli, Fiorentina, Inter e Lazio. Nel primo match esordio di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, di fronte l’Hellas Verona. In serata la trasferta insidiosa del Milan sul campo dell’Udinese.

Domenica lo scontro salvezza nel lunch match tra Frosinone e Cagliari, trasferte di Monza e Genoa rispettivamente contro Empoli e Salernitana. In serata Lecce-Juventus. Ecco i Consigli del fantacalcio di CalcioWeb, considerando anche il 6 politico delle squadre in campo per la Supercoppa.

Consigli Fantacalcio, 21ª giornata di Serie A

PORTIERI

Chi schierare: spazio a Rui Patricio tra i pali alla prima di Daniele De Rossi contro l’Hellas Verona. Fiducia anche in Szczesny contro il Lecce.

Chi evitare: trasferta insidiosa per il Milan contro l’Udinese e il portiere Maignan rischia un malus. L’estremo difensore dell’Empoli Caprile a rischio contro una squadra propositiva come il Monza.

DIFENSORI

Chi schierare: fiducia in Spinazzola dopo l’arrivo in panchina di Daniele De Rossi. Gli scontri salvezza potrebbero favorire anche i gol dei difensori: occhio a Romagnoli del Frosinone e D’Ambrosio del Monza. Spazio anche ai centrali della Juventus (Bremer-Danilo-Gatti).

Chi evitare: i centrali del Verona (Dawidowicz e Magnani) rischiano tantissimo contro la Roma. Partita proibitiva anche per Baschirotto nel match casalingo contro la Juventus.

CENTROCAMPISTI

Chi schierare: gioca Pellegrini e si candida a diventare il faro del centrocampo di De Rossi. In campo anche Nandez e Viola nel Cagliari contro il Frosinone, poi Colpani contro l’Empoli, Candreva e Malinovskyi in Salernitana-Genoa e McKennie a Lecce.

Chi evitare: i centrali di Verona (Serdar e Folorunsho) e dell’Udinese (Lovric e Walace) rischiano sanzioni e malus.

ATTACCANTI

Chi schierare: fiducia nella nuova Roma di Daniele De Rossi con la coppia Dybala-Lukaku in grado di sbloccare il match contro il Verona. Puntiamo sul gol di Leao contro l’Udinese e di Retegui nel Genoa contro la Salernitana. Nella Juventus occhio alle ripartenze di Chiesa.

Chi evitare: partite proibitive per Djuric del Verona e Krstovic del Lecce rispettivamente contro Roma e Juventus.