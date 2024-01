Consigli Fantacalcio, 22ª giornata di Serie A: chi schierare e chi evitare

CalcioWeb

Si torna in campo per la 22ª giornata del campionato di Serie A e la corsa scudetto è sempre più scoppiettante. Il turno si apre con la sfida interessante tra Cagliari e Torino, due squadre alla ricerca di punti importanti per la classifica. Sabato ricco di emozioni con tre sfide: Atalanta-Udinese, Juventus-Empoli e Milan-Bologna.

Nel lunch match della domenica lo scontro salvezza tra Lecce e Genoa, alle 15:00 Monza-Sassuolo e Verona-Frosinone. A chiudere i due big match della giornata: Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter. Lunedì sera la trasferta della Roma contro la Salernitana.

Consigli Fantacalcio, 22ª giornata di Serie A

PORTIERI:

Chi schierare: in campo Szczesny della Juventus. La difesa dei bianconeri è solida, l’attacco dell’Empoli non è così insidioso. In campo anche Maignan contro il Bologna dopo l’episodio di razzismo, puntiamo anche sul riscatto di Rui Patricio a Salerno.

Chi evitare: i due big match potrebbero portare malus agli estremi difensori. Il riferimento è alle gare Fiorentina-Inter e Lazio-Napoli. A rischio, dunque, la coppia Provedel-Gollini e quella Terracciano-Sommer.

DIFENSORI:

Chi schierare: in zona gol occhio alla pericolosità di Bremer contro l’Empoli. Theo Hernandez potrebbe sfruttare gli spazi concessi dal Bologna. Nel posticipo fiducia al giovane Huijsen contro la Salernitana. Nel Genoa Spence potrebbe regalare bonus, infine in campo Buongiorno del Torino.

Chi evitare: partita rischiosa per la coppia di centrali del Bologna (Beukema-Calafiori). A rischio malus (ammonizioni o espulsione) Romagnoli, Juan Jesus, Martinez Quarta e De Vrij.

CENTROCAMPISTI

Chi schierare: non c’è Koopmeiners, l’Atalanta potrebbe affidarsi a Miranchuk contro l’Udinese. Occhio alla sorpresa Kostic nella Juventus. Momento difficile per Colpani, ma contro il Sassuolo potrebbe tornare al gol. Infine Barrenechea e Pellegrini.

Chi evitare: la coppia della Fiorentina Arthur-Duncan rischia almeno un cartellino contro l’Inter. In ‘pericolo’ anche Gaetano contro Lazio e la coppia Ferguson-Freuler contro il Milan.

ATTACCANTI

Chi schierare: puntiamo sull’attaccante del Torino Duvan Zapata contro il Cagliari. Ovviamente in campo Vlahovic contro l’Empoli e la coppia Dybala-Lukaku contro la Salernitana. Infine ancora Soulé, poi Gudmundsson contro il Genoa e Berardi.

Chi evitare: partita di sofferenza per Lucca contro l’Atalanta. A rischio anche Raspadori contro la Lazio, Beltran contro l’Inter e Castellanos contro il Napoli.