Coppa d’Asia: aggredito l’allenatore Jesus Casas Garcia, espulsi i giornalisti | VIDEO

Un brutto episodio si è verificato in Coppa d’Asia in occasione della partita degli ottavi di finale tra Iraq e Giordania. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 2-3. La Confederazione Asiatica di Football ha espulso un un gruppo di giornalisti che ieri ha aggredito fisicamente l’allenatore dell’Iraq, Jesus Casas.

Nel conferenza post-partita alcuni giornalisti iracheni avrebbero insultato e spintonato il tecnico spagnolo prima di essere scortati dalla sicurezza. “L’Afc condanna fermamente qualsiasi tipo di comportamento indisciplinato e aggressivo e adotta una posizione di tolleranza zero contro tali azioni”, ha detto l’organo di governo per il calcio asiatico.

La direzione di gara dell’arbitro è stato messa in dubbio per la decisione di espellere l’attaccante iracheno Aymen Hussein per aver festeggiato troppo. Il calciatore si è seduto a terra imitando l’atto di mangiare, come avevano precedentemente fatto i calciatori della Giordania dopo il gol.

Tension in the Asia Cup: shameful behaviour from a group of Iraqi reporters after Iraq was eliminated in the round of 16, several Iraqi reporters behave very aggressively towards the coach Jesús Casas.#AsianCup pic.twitter.com/G26TWUUJup — Claudio (@ClaudioFutbol) January 30, 2024