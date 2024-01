Coppa d’Africa, le perquisizioni fanno discutere: donne palpate fuori dallo stadio | VIDEO

CalcioWeb

La Coppa d’Africa regala sempre immagini di folklore, colori e grandi feste che spesso nel calcio occidentale non siamo abituati a vedere e che fanno, in poco tempo, il giro del mondo. Nelle ultime ore però, a diventare virale è stato un video di ben altra natura riguardante le particolari perquisizioni effettuate fuori dallo stadio.

Donne palpate durante le perquisizioni in Coppa d’Africa

Un filmato, che sta generando tante interazioni su ‘X’, mostra i tifosi della Costa d’Avorio (dai dettagli delle bandiere) in procinto di entrare allo stadio. Le perquisizioni maschili, visibili nello sfondo, vanno avanti in tranquillità. In primo piano, quelle femminili sono piuttosto… meticolose.

La guardia, probabilmente anch’essa una donna, controlla anche il seno delle ragazze in fila, assicurandosi con diversi controlli se le tifose non nascondano oggetti che è vietato portare all’interno dello stadio. Le espressioni delle tifose e la continuità del gesto, hanno fatto gridare allo scandalo più di qualche utente.