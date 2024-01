Coppa d’Africa, Sanneh prova la ‘Mano de Dios’: gol di mano e l’arbitro ci casca | VIDEO

La partita fra Gambia e Camerun è stata una delle più emozionanti della Coppa d’Africa. Il Camerun si è imposto 2-3 dopo una rimonta pazzesca, prima della quale era fuori dalla competizione fino all’85’. Il tutto stava per essere vanificato da una clamorosa rete al 93′ segnata da Muhammad Sanneh… di mano.

Una riproposizione in chiave africana della famosa ‘Mano de Dios‘ di Maradona. Un po’ meno furba non solo nel gesto, ma anche nel contesto storico in cui è avvenuta: se Maradona l’ha passata liscia, vista l’assenza di telecamere, oggi Sanneh si è beccato un giallo e una magra figura sui social.

Eppure, inizialmente era riuscito a ingannare l’arbitro. Dopo aver deviato in rete un corner con la mano, il calciatore aveva esultato insieme ai compagni provando a passarla liscia. L’arbitro non si era accorto di nulla nonostante le forti proteste del Camerun. Fortunatamente, il Var si è accorto dell’irregolarità e ha annullato la rete.

I can’t believe 🇬🇲 Gambia’s Muhammed Sanneh tried to get away with this last night.

Didn’t he know there was VAR? 😭 #AFCON2023

pic.twitter.com/NosoMwn7WK

— Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) January 24, 2024