Coppa Italia, ma sembrano le ATP Finals: 6-1 tennistico della Juventus sulla Salernitana

CalcioWeb

A Torino con il tennis sembrano averci preso gusto. All’Allianz Stadium va in scena una riproposizione delle ATP Finals in versione Coppa Italia con la Juventus che rifila un tennistico 6-1 alla malcapitata Salernitana. Letteralmente un primo set, per il secondo (anche se c’è da aspettarsi un punteggio e un’attenzione diversa) basta aspettare il weekend di campionato che riproporrà la stessa sfida ma a campi invertiti.

A dispetto del punteggio finale, la partita inizia subito in salita per i bianconeri: un erroraccio di Gatti regala palla a Ikwuemesi per un facile 0-1. La Juventus si scuote e attacca con aggressività trascinata dagli spunti offensivi di un ottimo Chiesa. Al 12′ arriva la rete di Miretti, al 35′ il raddoppio di Cambiaso.

Nella ripresa, al 54′ Rugani chiude virtualmente il match. Al 75′ Bronn è sfortunato protagonista di un autogol che arrotonda il punteggio. Yildiz, entrato nel finale, si inventa il gol del 5-1 in slalom, poi Weah firma il 6-1 con un gran destro dalla distanza che bacia la traversa.