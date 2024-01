Cori razzisti Maignan, le prime pagine dei giornali esteri: vergogna per la Serie A | FOTO

CalcioWeb

Quanto accaduto nel primo tempo di Udinese-Milan ha fatto il giro del mondo. Mike Maignan, bersagliato dai cori razzisti dei tifosi bianconeri, ha prima richiamato l’arbitro su quanto accaduto e poi, visto che l’appello dello speaker dello stadio non era servito a nulla, ha deciso di abbandonare la partita di sua spontanea volontà.

Il portiere francese è uscito dal rettangolo di gioco bloccando, di fatto, la partita. I suoi compagni lo hanno seguito negli spogliatoi per consolarlo. La gara è ripresa dopo una decina di minuti in cui calciatori del Milan, dell’Udinese, staff e arbitro sono andati a parlare con Maignan. L’episodio è stato commentato duramente dalla stampa estera.

Cori razzisti a Maignan: le prime pagine dei giornali esteri

I giornali inglesi, molto sensibili sul tema, hanno criticato duramente l’accaduto. Il “Daily Mail” ha scritto: “Il calcio italiano colpito da un’altra bufera razzismo“; il The Sun ha posto l’accento sul gesto dei compagni: “Maignan corre fuori dal campo e viene consolato nel tunnel“.

In Spagna, “Marca” grida allo “scandalo nel calcio italiano“, “AS” racconta: “Maignan abbandona Udinese-Milan per razzismo“. In Francia, “L’Equipe” sottolinea che il portiere della Nazionale transalpina è stato “vittima di cori razzisti” e nei tanti articoli dedicati racconta anche del sostegno di Mbappè e altri calciatori al portiere. Il generalista “Le Monde” si limita a raccontare l’episodio “Maignan colpito da cori razzisti dei tifosi in Italia“.

In Germania la “Bild” parla di “scandalo razzismo” e si chiede: “quando finalmente si fermerà?“. “Der Spiegel” riporta: “Partita del Milan interrotta per cori razzisti dei tifosi di casa“.