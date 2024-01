Cristiano Ronaldo e Haaland virali: il gesto di CR7 e la reazione del norvegese | VIDEO

CalcioWeb

Sono stati consegnati ieri a Dubai i Globe Soccer Awards. Haaland è stato premiato come miglior giocatore dell’anno, mentre Cristiano Ronaldo ha ricevuto il trofeo di Calciatore preferito dai tifosi.

I due calciatori sono diventati virali per diversi episodi. Il primo fra tutti è il gesto di CR7 nei confronti del giovane norvegese. Cristiano Ronaldo, quando stava per essere annunciato il miglior calciatore dell’anno, ha diverse volte indicato Haaland, affermando che “se lo merita lui”.

Poi, invece, ha fatto sorridere il video che mostra la reazione di Haaland alle parole del portoghese.

“Quella di trasferirmi all’Al-Nassr è stata una scelta fantastica. L’Arabia Saudita è in un percorso, ci vorrà molto tempo… Ma passo dopo passo raggiungeranno i massimi livelli. Penso che la Saudi Pro League sarà tra i primi tre campionati al mondo. La gente in Arabia Saudita sarà orgogliosa. La Lega Saudita non è peggiore della Ligue 1, siamo già superiori. La Saudi Pro League è già ora più competitiva della Ligue1, posso dirlo dopo un anno trascorso lì”, ha dichiarato CR7 .

“Sono stato il miglior marcatore di questa stagione, immagina battere animali giovani come Haaland… sono orgoglioso. E presto avrò 39 anni! Mi piace quando la gente dubita ancora di me e poi ho successo. Non mi faccio condizionare dalle critiche”, ha aggiunto.

Le telecamere hanno inquadrato Haaland proprio dopo queste dichiarazioni e la sua faccia impassibile ha fatto il giro del web.

This gesture from Cristiano Ronaldo pointing and saying Haaland deserves it is beautiful. ❤️ pic.twitter.com/mD9yeOZEz3 — TC (@totalcristiano) January 19, 2024

🚨🎙 Cristiano Ronaldo : I’m almost 39 and I was the best goalscorer competing with the young animals like Haaland. 🐐😮‍💨pic.twitter.com/36DfPDBYZe — TC (@TalkCristiano_) January 19, 2024