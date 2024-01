Il CT del Mali contro l’Atalanta: si va per vie legali? Il motivo è singolare

CalcioWeb

Il CT del Mali, Eric Chelle, ha criticato aspramente l’Atalanta e ha sottolineato che potrebbe riservarsi di adire le vie legali per quanto sarebbe successo. Al commissario tecnico della selezione africana non è andata giù l’impossibilità di convocare, per la Coppa d’Africa, El Bilal Tourè, uno dei migliori calciatori del Mali, in rosa con la ‘Dea’, infortunato da inizio stagione. A suo dire, il calciatore è pienamente recuperato, ma a Bergamo gli hanno impedito di essere convocato.

Il CT del Mali attacca l’Atalanta

“El Bilal è pronto! L’Atalanta ha fatto di tutto per impedirgli di iniziare gli allenamenti collettivi ed è 1 mese che non abbiamo loro notizie. Mi riservo con la mia federazione di intervenire a livello legale“, le parole di Eric Chelle riprese dall’account ufficiale del Mali.