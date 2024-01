Empoli, esonerato Andreazzoli: scelto l’allenatore per il ‘miracolo’ salvezza

CalcioWeb

L’Empoli ha preso la decisione che era nell’aria ormai da diversi giorni, si attendeva solo l’ufficialità. Aurelio Andreazzoli è stato esonerato. L’allenatore paga il pessimo momento di forma dei toscani. L’Empoli non vince da oltre 2 mesi, dalla vittoria in trasferta in casa del Napoli. Da lì in poi 3 pareggi e 5 sconfitte, l’ultima delle quali nello scontro diretto contro il Verona.

Relegato all’ultimo posto, con un attacco che fatica a segnare e una difesa che di gol ne vede (subiti) anche troppi, l’Empoli ha scelto di affidarsi a Davide Nicola come nuovo allenatore per puntare alla salvezza. Non sarà facile, ma Nicola ha già realizzato un miracolo salvando la Salernitana nella stagione 2021-2022. Nicola torna in panchina proprio dopo l’esperienza alla Salernitana: nell’anno successivo alla storica salvezza, l’8-2 subito dall’Atalanta a febbraio gli costò un temporaneo esonero, prima che Iervolino lo richiamasse in panchina due giorni dopo. Il tempo di disputare altre 3 partite, una vittoria e due sconfitte, prima del cambio definitivo con Paulo Sosa.