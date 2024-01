Empoli-Monza: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

L’una per cambiare rotta dopo il cambio in panchina, l’altra per riprendersi da 5 schiaffi subiti nel turno precedente. Empoli e Monza cercano la vittoria per motivi differenti nella sfida della 21ª Giornata di Serie A. Nicola siederà sulla panchina dei toscani per provare a invertire la rotta. Dopo l’1-5 subito, in casa, contro l’Inter, Palladino chiede ai suoi una risposta importante. Chi la spunterà?

Probabili formazioni Empoli-Monza

Empoli (4-3-1-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Gyasi, Shpendi, Cambiaghi.

Squalificati: Cancellieri | Indisponibili: Baldanzi, Bastoni, Caputo, Destro, Ebuehi, Kovalenko, Pezzella

All. Nicola

Monza (3-4-2-1): Sorrentino; Donati, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, V. Carboni; Mota.

Squalificati: Gomez, Birindelli | Indisponibili: Caprari, Di Gregorio, Machin

All. Palladino

Orario Empoli-Monza

La partita fra Empoli e Monza, valida per la 21ª Giornata di Serie A, si terrà alle ore 15:00 di domenica 21 gennaio, presso lo stadio “Castellani” di Empoli.

Pronostico Empoli Monza

Situazione complicata per l’Empoli che non sembra riuscire a dare segni di risveglio. Cambio in panchina dopo 13 punti raccolti nel girone d’andata con Andreazzoli. L’attacco è spuntato, 11 gol in 20 partite, la difesa è la terza peggiore della Serie A con 35 gol subiti. I toscani affrontano un Monza ben più compatto e che veleggia al centro della classifica. I brianzoli, dopo i 5 schiaffi presi dall’Inter, proveranno a rialzare la testa: Multi Gol 1-3 Ospite.

Diretta tv Empoli-Monza

Empoli-Monza sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).