Che ci fa Erling Haaland in Italia? Il bomber in una località particolare

Che ci fa Erling Haaland in Italia? È la domanda che i tanti fan del bomber norvegese si sono posti appena hanno visto l’ultimo scatto postato sui social dall’attaccante del Manchester City. Niente Milano, Venezia o Roma, ovviamente nessuna località di mare fuori stagione, Haaland ha postato uno scatto in strada a Solomeo, frazione di Orciano, provincia di Perugia.

Haaland e la ‘gita’ in Umbria

L’attaccante del Manchester City ha passato una domenica di relax ospite del ‘re’ del cachemire Brunello Cucinelli. Haaland ha gustato alcune delle specialità tipiche: torta umbra al testo, pasta al pomodoro, tagliata. Al tramonto è tornato in aereo verso Manchester.

In passato Haaland era stato alla sfilata di Dolce & Gabbana in Puglia, nonchè a Maranello per una Ferrari e per mangiare tortellini e lasagne.