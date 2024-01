Esonero Mourinho, l’audio profetico di Di Canio: oggi i tifosi della Roma gli danno ragione | VIDEO

CalcioWeb

La Roma ha scelto di esonerare Josè Mourinho. Scaduto il ‘credito’ per la vittoria della Conference League e quello per la finale di Europa League persa fra mille polemiche, numeri e risultati hanno messo lo ‘Special One’ con le spalle al muro. I giallorossi hanno il terzo monte ingaggi della Serie A, puntano al quarto posto, ma si ritrovano, stagione dopo stagione, a galleggiare tra Europa League e Conference League.

Oggi i giallorossi si ritrovano, eliminati dalla Coppa Italia nel derby contro la Lazio (score pessimo nelle stracittadine), al 9° posto in classifica con 29 punti raccolti in 20 giornate. Il netto ko per 3-1 contro il Milan, sintesi delle difficoltà tattiche e mentali della squadra, sono state l’ultimo atto di Mourinho nella Capitale.

Di Canio aveva bocciato Mourinho al suo arrivo

Nelle ultime ore è tornato virale un audio di Paolo Di Canio, mandato su WhatsApp a un amico e poi circolato in rete, in merito all’arrivo di Mourinho alla Roma. Di Canio, sangue laziale, aveva messo in guardia l’amico e con esso i tifosi romanisti: Mourinho era “il peggio del peggio“. Un allenatore sul viale del tramonto, con un gioco che latita, ormai anche meno efficace caratterialmente rispetto al passato. Teatrini in conferenza stampa e tanti esoneri. Parole osteggiate all’epoca dai tifosi della Roma, tifosi che oggi criticano gli stessi aspetti della gestione Moruinho dando, inequivocabilmente, ragione a Di Canio.

Di Canio, la profezia su Mourinho: "avete preso il peggio"

L’audio di Di Canio su Mourinho alla Roma

“Avete preso il peggio che c’è in questo momento, poverino. Io capisco che a Roma c’era bisogno di un nome, ma è come quando prendete un giocatore che era finito. Lui è finito su tutte le linee. Si è andato a cerare il prima possibile una panchina con soldi. – afferma Di Canio – Viene dal terzo esonero in quattro anni, cacciato da tutte le parti per incompatibilità e carattere, lui invece prima era forte in questo. Adesso viene mandato via addirittura per risultati e per incapacità di portare a un alto livello il Tottenham dopo due anni che era lì e dopo quello che aveva speso. Veramente un disastro. Poi magari per l’ambiente Roma sarà anche un bene, non lo so, ma è un disastro.

Vi aspettate non so che cosa, ma invece vi dico che avete preso il peggio del peggio. Lui non fa neanche calcio, fa l’anticalcio. Vi divertirete con qualche conferenza stampa perché fa polemiche o casino e allora direte che avrà ragione, quando però le faceva con l’Inter vi incazzavate. Vi farà il teatrino. Vi dico che per ricostruire avete preso il peggio che potevate prendere“, conclude.