Espulsione Simeone, Mazzarri: “vergogna”, poi si presenta De Laurentiis

CalcioWeb

E’ dell’Inter la Supercoppa italiana: la finale contro il Napoli si è conclusa sul risultato di 0-1 con un gol realizzato da Lautaro Martinez in pieno recupero. La partita è stata condizionata dall’espulsione di Simeone per doppia ammonizione. La decisione ha fatto infuriare Walter Mazzarri: “vergogna”, urla l’allenatore azzurro. Il tecnico non ha partecipato alla premiazione.

Ai microfoni dei giornalisti si è presentato Aurelio De Laurentiis: “dispiace per Rocchi, sta vivendo una specie di incubo. Non mi va di documentare con una serie di pensieri che in questo momento animano i tifosi. Non credo che ce ne sia bisogno. La debolezza di quest’anno degli arbitri nei confronti di tutte le squadre, non solo del Napoli, parla da sola”.

“Mi dispiaceva per Rocchi con il quale mi sono intrattenuto prima della partita perché pensavo: “chissà quale ulteriore imbarazzo proverà”. E’ anche una questione di spettacolo perchè siamo qui anche per promuovere il calcio: se mi riduci in 10, il calcio non diventa più spettacolare”, aggiunge.

Infine una bordata: “la Lega purtroppo non funziona, è nemica di se stessa. Hanno cambiato anche i regolamenti, quindi tutte le varie espulsioni le paghiamo in campionato. Quindi questa Supercoppa finisce per condizionare anche il campionato”.