Il figlio di Totti lascia il Frosinone: Cristian inizia una nuova avventura

CalcioWeb

Non è decollata l’avventura di Cristian Totti con la maglia della Primavera del Frosinone e il rapporto si è interrotto dopo nemmeno sei mesi. Il figlio dell’ex capitano della Roma e della showgirl Ilary Blasi si è svincolato ed è pronto per una nuova esperienza: è fatta per il passaggio in Spagna al Rayo Vallecano, terzo club di Madrid, fondato nel 1924.

A Frosinone ha giocato veramente poco: appena 4 presenze ed 1 gol in Coppa Italia il 27 settembre. L’attaccante classe 2005 non è riuscito ad imporsi in Italia e il trasferimento in Spagna potrebbe rivelarsi vincente. Il figlio di Totti rimarrà a Madrid fino a giugno e continuerà anche gli studi. Al suo fianco proprio il Pupone: Totti è di casa a Madrid dove ha diversi amici.

Nel 2005 Francesco era stato ad un passo dal trasferimento al Real Madrid poi la scelta di vita di continuare l’esperienza con la maglia della Roma.