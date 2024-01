CalcioWeb

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, si è sbilanciato dopo le ultime voci sulla possibilità di disputare una finale di Champions League in Arabia Saudita: “non durante il mio mandato, ma non sarò qui per sempre”, le parole al congresso Spobis sullo sport business ad Amburgo.

“Se comprate soprattutto giocatori che non possono più giocare in Europa e li pagate più del dovuto, state sviluppando i vostri giovani?”, ha detto. “I tifosi europei fanno due cose: seguono la loro squadra e la loro nazionale. E seguono le competizioni. Non seguono i giocatori”, ha concluso Ceferin.