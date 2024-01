Fiorentina-Bologna: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Inizia oggi una nuova giornata di sfide in Coppa Italia! La sfida tra Fiorentina e Bologna di questa sera apre ufficialmente le danze ai quarti di finale della competizione. I viola, che agli ottavi avevano superato il Parma solo ai calci di rigore, ospitano il Bologna, che nell’ultimo match di questa competizione ha eliminato, vincendo ai supplementari, l’Inter.

Allo Stadio Artemio Franchi la battaglia per il primo posto in semifinale sarà accesissima: i dettagli del match.

Fiorentina-Bologna: probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1):Christensen, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi, Arthur, Mandragora, Ikoné, Bonaventura, Brekalo, Beltran. All. Italiano.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, Posch, Beukema, Calafiori, Lucumi, Moro, Aebischer, Orsolini, Ferguson, Saelemaekers, Zirkzee. All. Thiago Motta.

Fiorentina-Bologna: orario

La partita fra Fiorentina e Bologna, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, andrà in scena oggi, martedì 9 gennaio, alle 21.00, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Fiorentina-Bologna: pronostico

Si affrontano le sorprese più belle in Serie A e due candidate alla qualificazione in Champions League: Fiorentina e Bologna. Gli ultimi passi falsi in campionato (sconfitta contro il Sassuolo e pareggio contro il Genoa) non hanno cambiato le ambizioni delle squadre e la sfida di Coppa Italia è l’occasione giusta per tornare al successo. La partita promette spettacolo e gol. Due i pronostici: MG 1-3 casa o GG con una quota ancora più interessante (1.90).

Fiorentina-Bologna: diretta tv

Fiorentina-Bologna di questa sera sarà visibile in chiaro su Canale 5.