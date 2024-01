Aiuti arbitrali e il solito Lautaro: l’Inter vince contro la Fiorentina e torna in vetta | CLASSIFICA

CalcioWeb

Un’altra partita delle polemiche nel campionato di Serie A. L’Inter vince il posticipo della 22ª giornata contro la Fiorentina e torna in vetta alla classifica, ma la sfida è stata nettamente condizionata dagli errori arbitrali. Decisivo un gol (da annullare) di Lautaro Martinez e la squadra di Italiano può recriminare per un calcio di rigore sbagliato.

La Fiorentina si schiera con quattro calciatori offensivi come Ikone, Bonaventura, Nzola e Beltran, gli ospiti rispondono con la solita coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez. Tantissimi episodi nel primo tempo. I viola passano in vantaggio ma il gol di Nzola viene annullato per fuorigioco. Al 15′ l’Inter la sblocca con il solito Lautaro Martinez, ma il gol dell’argentino sembra viziato da una spinta evidente.

La Fiorentina è viva e al 36′ protesta per una trattenuta di Bastoni su Ranieri: il rigore sembra netto ma anche in questo caso l’arbitro penalizza i padroni di casa. Si va all’intervallo sullo 0-1. Nella ripresa entrano Arnautovic e Nico Gonzalez. Al 19′ della ripresa annullato un gol ad Arnautovic, poi una grandissima occasione per la Fiorentina: Sommer travolge Nzola e il rigore è nettissimo. Dal dischetto si presenta Nico Gonzalez e si fa ipnotizzare da Sommer. Nel finale il risultato non cambia più: finisce 0-1.

La classifica

Inter 54

Juventus 53

Milan 46

Atalanta 36

Fiorentina 34

Lazio 34

Bologna 33

Roma 32

Napoli 32

Torino 31

Genoa 28

Monza 28

Frosinone 23

Lecce 21

Sassuolo 19

Verona 18

Udinese 18

Cagliari 18

Empoli 17

Salernitana 12