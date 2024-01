Fiorentina-Inter: invasione di campo, un tifoso abbraccia Lautaro

CalcioWeb

Fiorentina e Inter sono in campo per il posticipo della 22ª giornata del campionato di Serie A e la gara ha fatto discutere per gli episodi arbitrali. I nerazzurri passano in vantaggio con un gol di Lautaro Martinez, ma la rete sembra irregolare per una spinta dell’argentino. Poi le proteste per un mancato calcio di rigore concesso alla squadra di Vincenzo Italiano.

Fuori programma nel corso del primo minuto della ripresa al Franchi. Un ragazzo ha invaso il campo di gioco dello stadio ‘Artemio Franchi’ correndo verso il suo idolo Lautaro Martinez. Dopo qualche istante è stato portato fuori dagli steward.