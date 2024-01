Fiorentina-Inter, Luca Marelli: “Lautaro non è da Var, Bastoni non guarda il pallone sul rigore”

CalcioWeb

Polemiche arbitrali nel posticipo della 22ª giornata del campionato di Serie A tra Fiorentina e Inter. La gara del Franchi si è conclusa sul risultato di 0-1 con un gol realizzato da Lautaro Martinez. La partita è salita alla ribalta anche per gli episodi arbitrali: i viola hanno protestato per la spinta dell’argentino in occasione del vantaggio e sulla trattenuta di Bastoni su Ranieri.

L’ex arbitro Luca Marelli ha commentato così gli episodi ai microfoni di DAZN: “gol Lautaro? Non c’è stato un blocco irregolare ma un contatto. La situazione è al limite, c’è una spinta sulle spalle. Non è episodio da Var. Bastoni-Ranieri? L’episodio è particolare. Nell’ultima parte Bastoni non guarda mai il pallone. Il rigore Sommer-Nzola? Chi arriva prima ha ragione. Il pallone viene toccato contemporaneamente. In sala Var hanno valutato la pericolosità dell’intervento del portiere. Secondo me è rigore”.