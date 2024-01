Fiorentina-Inter: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

Il primo posticipo della 22ª giornata del campionato di Serie A regala una sfida di altissima tensione per le zone alte della classifica: Fiorentina-Inter. La squadra di Simone Inzaghi dovrà rispondere alla Juventus dopo il sorpasso dei bianconeri (l’Inter deve recuperare una partita) ed è forte del successo in Supercoppa italiana. La squadra di Vincenzo Italiano è una delle sorprese più belle in campionato e attualmente occupa la quarta posizione in classifica.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran.

Squalificati: Biraghi | Indisponibili: nessuno

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Squalificati: Barella, Calhanoglu | Indisponibili: Cuadrado

Il pronostico di Fiorentina-Inter

Partita insidiosa per l’Inter in un campo difficilissimo. La squadra di Simone Inzaghi è più forte e almeno un risultato positivo è d’obbligo. La quota del successo nerazzurro è interessante (1.85), meno rischioso l’X2.

L’orario di Fiorentina-Inter

La partita fra Fiorentina e Inter, valida per la 22ª Giornata di Serie A, si giocherà domenica 28 gennaio, alle ore 20:45, presso lo stadio Franchi di Firenze.

La diretta tv di Fiorentina-Inter

Fiorentina-Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).