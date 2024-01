Frosinone-Cagliari: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

La 21ª giornata del campionato di Serie A regala lo scontro salvezza tra Frosinone e Cagliari. La squadra di Eusebio Di Francesco è in grave crisi sotto l’aspetto dei risultati e la posizione di classifica è sempre più preoccupante: il distacco dalla zona rossa è di appena due punti. La compagine di Ranieri è in grado di raggiungere l’obiettivo salvezza e nell’ultima partita è arrivata una bellissima vittoria contro il Bologna.

Probabili formazioni Frosinone-Cagliari

FROSINONE (3-5-2): Turati; Bonifazi, Okoli, Romagnoli; Lirola, Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini, Harroui; Soulé, Kaio Jorge.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Baez, Kalaj, Marchizza, Monterisi, Oyono, Cuni

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Viola; Petagna, Pavoletti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Luvumbo, Mancosu, Oristanio, Rog, Shomurodov

Orario Frosinone-Cagliari

La partita tra Frosinone e Cagliari, valida per la 21ª Giornata di Serie A, si disputerà alle ore 12:30 di domenica 21 gennaio presso lo Stadio Benito Stirpe.

Pronostico Frosinone-Cagliari

Scontro salvezza tra Frosinone e Cagliari, due squadre sono divise da appena un punto. Ciociari in caduta libera: la vittoria manca da 9 giornate, nelle ultime 8 sono arrivate 7 sconfitte e 1 pareggio. Il Cagliari, dopo un inizio difficile, ha ingranato mettendo da parte qualche punto importante per chiamarsi fuori temporaneamente dalla zona retrocessione. In palio punti pesanti. L’attacco del Frosinone da 25 gol in 20 partite e la difesa del Cagliari da 33 gol subiti in 20 partite, ci fanno propendere per il Multi Gol 1-3 Casa.

Diretta tv Frosinone-Cagliari

Frosinone-Cagliari sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).