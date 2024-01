Frosinone-Monza: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

La 19ª giornata del campionato di Serie A regala la sfida tra due sorprese della prima parte di stagione: Frosinone e Monza. La squadra di Eusebio Di Francesco occupa la 14ª posizione ma è reduce da un momento negativo di tre sconfitte consecutive. La compagine di Palladino si trova all’11° posto e nell’ultima giornata del massimo campionato italiano è arrivato un pareggio prezioso sul difficile campo del Napoli.

Frosinone-Monza: probabili formazioni

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Monterisi; Gelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Kaio Jorge, Harroui.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Baez, Kalaj, Ibrahimovic, Lirola, Marchizza, Oyono

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Pereira, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo.

Squalificati: Gomez, Maric | Indisponibili: Caprari, A. Carboni, Izzo, Machin

Frosinone-Monza: l’orario

Frosinone-Monza, partita valevole per la 19ª Giornata di Serie A, andrà in scena sabato 6 gennaio, alle ore 15:00, allo stadio Benito Stirpe.

Frosinone-Monza: il pronostico

Appena 1 punto nelle ultime 5 gare per il Frosinone e una situazione di classifica che, rispetto all’ottima partenza, rischia di risucchiare i ciociari verso l’affollata lotta per non retrocedere. Il Monza ha appena 3 punti in più e di punti, nelle ultime 5 gare giocare, ne ha fatti 4. Andamento altalenante per entrambe, ma in casa il Frosinone ha dimostrato di poter fare bene con 17 punti raccolti in 9 gare: scegliamo Multi Gol 1-3 casa.

Frosinone-Monza: la diretta tv

Frosinone-Monza sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).