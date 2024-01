Genoa, chi è Djed Spence: le treccine famose e la somiglianza con Moise Kean

CalcioWeb

Genoa e Tottenham hanno definito una trattativa importante sul fronte calciomercato: è fatta per il passaggio di Radu Dragusin al club inglese per una cifra complessiva di 30 milioni di euro più il prestito di Djed Spence. L’arrivo dell’inglese non esclude la trattativa con Leonardo Bonucci, calciatore ex Juventus in uscita dall’Union Berlino dopo la prima parte di stagione molto deludente in Bundesliga. Gli Spurs hanno superato la concorrenza di tanti club: Bayern Monaco in Bundesliga, Napoli e Milan in Serie A. In particolar modo il presidente De Laurentiis aveva avviato i contatti con il Genoa per definire la trattativa.

Chi è Djed Spence

Djed Spence è un calciatore inglese classe 2000. Si tratta di un terzino destro di grande spinta e in grado di giocare anche nel ruolo di esterno di centrocampo. E’ un calciatore veloce, bravo a saltare l’uomo con facilità ed è migliorato molto anche in fase di cross. Cresciuto nel settore giovanile del Fulham, passa a titolo definitivo al Middlesbrough. Debutta in prima squadra e si dimostra subito un calciatore pericoloso.

Nell’estate 2021 passa in prestito al Nottingham e l’esperienza è stata nel complesso ottima. L’estate seguente viene ceduto al Tottenham per 12,5 milioni di sterline. Trova poco spazio e passa in prestito prima al Rennes e poi al Leeds. E’ destinato alla definitiva consacrazione al Genoa in una squadra in grado di sfruttare le sue qualità di corsa e guidato da un allenatore molto bravo come Alberto Gilardino.

Con la maglia del Nottingham ha conquistato la promozione in Premier League con Steve Cooper alla guida della squadra. Spence si è dimostrato un calciatore di grandissima prospettiva, ma il percorso di crescita si è interrotto al Tottenham. Gioca pochissimo con Antonio Conte, poi conferma le difficoltà con le maglie di Rennes e Leeds. E’ famoso per le sue treccine e non è passata inosservata una certa somiglianza con Moise Kean.