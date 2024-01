Gigi Riva nel cimitero monumentale di Bonaria: nessuno è stato sepolto dal 1968

CalcioWeb

In 30mila persone hanno omaggiato Gigi Riva per l’ultimo saluto. Emozioni e lacrime al funerale dell’ex calciatore di Cagliari e Nazionale italiana, morto all’età di 79 anni dopo un iniziale malore. Riva sarà sepolto nel cimitero monumentale di Bonaria, in una cappella proprio accanto alla Basilica dove le sepolture sono sospese dal 1968.

La cerimonia sarà strettamente privata e la salma del campione azzurro e rossoblù sarà trasferita subito dopo la celebrazione della messa. Il funerale dell’ex calciatore è finito verso le 17:15. Tantissimi omaggi per una bandiera non solo del Cagliari ma di tutto il calcio.