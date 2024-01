Gigi Riva: lutto cittadino a Cagliari e tanti tifosi nella sede del club

CalcioWeb

Lutto cittadino a Cagliari per la morte di Gigi Riva, ex calciatore della Nazionale italiana. Con ordinanza n.6 firmata questa mattina, il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha confermato la decisione a partire da oggi fino a mercoledì 24 gennaio.

“Campione straordinario nello sport, uomo di grandi valori, raro esempio di correttezza, rispetto e simbolo per intere generazioni, segno di riscatto sociale, ha amato la Sardegna e la città di Cagliari, scegliendola quale sua casa, luogo di vita e degli affetti più profondi” si legge nel provvedimento. Disposta anche l’esposizione a mezz’asta della bandiera regionale, e della bandiera cittadina nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici.

I cittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive, le associazioni sportive, sono invitate ad esprimere la partecipazione al lutto mediante la sospensione delle attività durante il funerale.

Tanti tifosi nella sede del club dopo la morte di Gigi Riva

Tanti tifosi si sono presentati nella sede del club di via Ariosto per una foto accanto alla statua dell’ex calciatore. Niente fiori, ma tanta commozione e qualche lacrima. La storia della statua di Riva è particolare: per anni è stata ospitata nel bar cagliaritano di Marius, storico capobanda dei tifosi rossoblù e da oltre dieci anni è al Cagliari club di San Benedetto.