“Meglio la balla che la gobba…”, il post di Claudia Scarpari e la risposta di Acerbi | FOTO

L’Inter torna in vetta al campionato di Serie A dopo il colpo in trasferta a Firenze nel match della 22ª giornata e la corsa scudetto è sempre più emozionante. La gara contro la Fiorentina al Franchi si è conclusa sul risultato di 0-1 grazie ad un gol realizzato dal solito Lautaro Martinez.

La sfida ha fatto registrare tanti motivi di discussione per le decisioni arbitrali e per il calcio di rigore sbagliato da Nico Gonzalez nel secondo tempo. La compagine di Simone Inzaghi ha sfruttato il passo falso della Juventus contro l’Empoli e il distacco è adesso di un punto con una partita in meno per i nerazzurri.

Le polemiche per il post della moglie di Acerbi

““Meglio la balla che la gobba” è il mio massimo livello di filosofia. Che faccio, lascio?”, il messaggio di Claudia Scarpari, moglie di Francesco Acerbi. “Sì”, la risposta del calciatore dell’Inter. Il post è stato considerato una provocazione nei confronti della Juventus e il post ha scatenato un dibattito tra tifosi.