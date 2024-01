Eurogol di Zurkowski: Empoli-Monza si sblocca con una magia | VIDEO

CalcioWeb

Empoli e Monza sono in campo per il match della 21ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Davide Nicola occupa il penultimo posto in classifica e la posizione è molto delicata. Il cambio di allenatore potrebbe portare i primi frutti.

La squadra di Palladino è una bella sorpresa del campionato. La gara si sblocca dopo 13 minuti con un tiro pazzesco al volo di Zurkowski. L’Empoli in vantaggio, il Monza chiamato alla reazione.

🇮🇹 Goal: Szymon Żurkowski | Empoli 1-0 Monzahttps://t.co/2h9DmAXuCC — FootColic ⚽️ (@FootColic) January 21, 2024