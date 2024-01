‘Guardie e ladri”: Pioli del Milan risponde con una battuta ‘pungente’

CalcioWeb

Si avvicinano le partite della 21ª giornata del campionato e il Milan sarà chiamato dalla trasferta insidiosa contro l’Udinese. In conferenza stampa si è presentato l’allenatore Stefano Pioli e un riferimento importate è stato sulla querelle tra Massimiliano Allegri e Beppe Marotta.

“Si è parlato di guardie e ladri, cacciatori e lepri? A me piaceva molto giocare a nascondino da piccolo e poi fare tana libera tutti…”. E’ la battuta del tecnico rossonero in merito alle ultime polemiche.

Pioli in conferenza, le parole su Leao

“Leao non tira più in porta? C’è un problema di precisione, i tentativi ci sono stati. Siamo il secondo miglior attacco, Leao è molto importante, anche quando non è incisivo lui ci crea spazi e ci porta via avversari. Abbiamo cambiato modo di attaccare, gestiamo più la palla, abbiamo più controllo della partita e questo fa sì che ci siano meno spazi e meno ripartenze, quindi sta a Rafa trovare spazi diversi con le difese basse e con movimenti più accentuati ma è determinante per la nostra fase offensiva”, continua Pioli.

Le indicazioni di calciomercato

“Se siamo sempre in cerca di un difensore? Sì, non cambiano le scelte che vorremmo fare in questo mercato. La società ci sta lavorando, ci sono ancora due settimane. Dev’essere un difensore completo, in grado di difendere, impostare, partecipare alla manovra offensiva, forte, solido”, aggiunge Pioli.