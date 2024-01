Hellas Verona: l’esito del ricorso contro la squalifica di Lazovic

CalcioWeb

L’Hellas è attivissimo sul calciomercato e la squadra è in campo per preparare la partita della 21ª giornata del campionato di Serie A contro la Roma. Il Verona è reduce dalla vittoria nello scontro salvezza contro l’Empoli e la corsa per evitare la retrocessione è sempre più emozionante. Brutte notizie in vista delle prossime partite: la Corte d’Appello ha respinto il ricorso sulla squalifica di Lazovic.

“La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, presieduta da Carmine Volpe, ha respinto il reclamo dell’Hellas Verona avverso la squalifica di 2 giornate inflitta a Darko Lazovic. Il centrocampista serbo era stato sanzionato in occasione della gara con l’Inter dello scorso 6 gennaio valida per la 19ª giornata del campionato di Serie A”, si legge in una nota della Figc.