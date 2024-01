I muri di Roma celebrano Mourinho: i tifosi attaccano giocatori e società

CalcioWeb

Se è vero che da 3 giorni non si parla altro che del ritorno di Daniele De Rossi, i tifosi della Roma sono ancora profondamente legati a Josè Mourinho. Nonostante i risultati altalenanti, in particolar modo nell’ultimo periodo, lo ‘Special One’ ha sempre mantenuto un ottimo rapporto con la tifoseria che riconosceva in lui carisma e leadership, doti che nella Capitale sono sempre apprezzate tanto in campo quanto in panchina.

Sui muri di Roma i manifesti pro Mourino

Alcuni tifosi hanno pensato di omaggiare Josè Mourinho direttamente sui muri di Roma. Nella notte sono spuntati alcuni manifesti che ritraggono l’allenatore portoghese mentre bacia la Conference League vinta a Tirana il 25 maggio 2022. Insieme alla foto la scritta “Grazie mister“.

Duro striscione dei tifosi della Roma contro la società

Da una parte i messaggi di grande affetto per Mourinho, dall’altra quelli di contestazione verso “società fantasma” e “giocatori senza palle“. Nella notte tra giovedì e venerdì è apparso su via Laurentina, strada che porta al centro tecnico di Trigoria, un duro striscione che assolve Mourinho (“onore a te“) e critica le altre due parti in causa.