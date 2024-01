Inter, due calciatori denunciati: “lite in discoteca per foto rubate” | NOME

CalcioWeb

L’Inter di Simone Inzaghi guida la classifica del campionato di Serie A ed è la favorita per la vittoria dello scudetto. I nerazzurri sono reduci dal netto successo sul campo del Monza e sono in campo per preparare la sfida di Supercoppa alla Lazio, in programma venerdì 19 gennaio alle ore 20:00. La prima parte di stagione della squadra è stata entusiasmante e l’Inter punta alla doppietta campionato-Champions League.

Inter, due calciatori denunciati

Una vicenda fuori dal campo ha condizionato le ultime ore in casa nerazzurra: due calciatori sarebbero stati denunciati per violazione della privacy dopo una serata alla discoteca Hollywood. E’ quanto riportato dal ‘Corriere del Veneto’.

I calciatori dell’Inter avrebbero costretto un ragazzo ad abbandonare il locale, accusandolo di aver realizzato foto e video in momenti privati durante la serata e gli avrebbero ispezionato il cellulare. Il giovane avrebbe denunciato anche una minaccia. Il cellulare della vittima è stato sequestrato per rilevare le impronte e sono state acquisite le telecamere del locale per fare chiarezza sull’episodio. Stando alle prime voci uno dei due sarebbe Arnautovic, riporta sempre il Corriere del Veneto.