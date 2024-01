CalcioWeb

Si avvicina la 23ª giornata del campionato di Serie A e l’attesa è tutta per lo scontro scudetto tra Inter e Juventus. L’ultimo pronostico è arrivato da Luciano Moggi, ex dirigente bianconero. “Io mi aspetto un derby d’Italia bruttino perché la posta in palio è alta e tutte e due non possono permettersi di perdere. Se la Juve perde è quasi fuori dalla corsa scudetto, i nerazzurri se dovessero perdere si vedrebbero scavalcati e con i tanti impegni che avranno nei prossimi mesi quando ripartirà la Champions League non sarebbe una bella prospettiva. Una partita da 0-0 o da vittoria di corto muso”. Sono le dichiarazioni all’Adnkronos.

“L’Inter è più forte della Juventus, ha una squadra più completa e Lautaro che è un campione e dobbiamo dare merito alla squadra di Allegri di essere riuscita finora a tenere vivo il campionato con una squadra più giovane e quindi meno esperta di quella nerazzurra e io penso che daranno fastidio ancora a lungo”, conclude Moggi.