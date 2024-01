Inter-Lazio: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Continua il programma delle Semifinali della Supercoppa italiana ed è altissima l’attesa per la sfida tra Inter e Lazio. Grande prestazione del Napoli nella prima semifinale contro la Fiorentina, la sfida si è conclusa sul risultato di 3-0 con i gol di Simeone e la doppietta di Zerbin. Oggi in campo Inter e Lazio: da una parte la capolista del campionato di Serie A, dall’altra una squadra in grande ripresa dopo una prima parte deludente.

Inter-Lazio: probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L. Martinez. All.: Inzaghi

A disposizione: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

A disposizione: Sepe, Mandas, Casale, Patric, Hysaj, Lazzari, Luis Alberto, Rovella, Sana Fernandes, Pedro, Isaksen. Indisponibili: Castellanos.

Inter-Lazio: l’orario

La partita fra Inter e Lazio, valevole per la semifinale di Supercoppa italiana, è in programma venerdì 19 gennaio, alle ore 20:00 all’Al-Awwal Park di Riyadh.

Inter-Lazio: il pronostico

Si affrontano due squadre in forma e in grado di affrontare la partita a viso aperto. La squadra di Simone Inzaghi è favorita, ma i biancocelesti sono in grado di staccare il pass per la finale. Pronostico: GG.

Inter-Lazio: la diretta tv

La sfida tra Inter e Lazio sarà visibile in diretta e in chiaro su Canale 5.