Inter penalizzata contro la Fiorentina? Viviano: “Sommer prende la palla, quando ca*** mai è rigore?”

Nuovo weekend di Serie A, nuove polemiche. Si ripete il trend delle ultime giornate con situazioni arbitrali dubbie che continuano a far molto discutere. Ancora una volta è protagonista l’Inter. Ma se fin qui, secondo i tifosi avversari, l’Inter ha beneficiato di qualche chiamata benevole di troppo, questa volta sono i nerazzurri a essere stati penalizzati contro la Fiorentina. O almeno questo è il pensiero di Emiliano Viviano.

Fiorentina-Inter, rigore Sommer-Nzola: il commento di Viviano

Parlando a “TvPlay”, l’ex portiere italiano, grande tifoso della Fiorentina, ha commentato l’episodio relativo al calcio di rigore fischiato per fallo di Sommer su Nzola. Il portiere svizzero, in uscita da di pugno, colpisce la palla e l’attaccante della Fiorentina. L’arbitro Aureliano lascia correre ma dopo un check al Var dà il calcio di rigore che Nico Gonzalez sbaglia.

Una decisione arbitrale errata secondo Viviano che spiega: “non ci sono i rigori, né quello dato né quello non dato. Sicuramente non c’è il rigore fischiato. E’ normale che Sommer prenda Nzola ma prende prima la palla, non è mai rigore. Si vede benissimo che Sommer prende la palla e poi prende Nzola. Ma è la normalità delle cose altrimenti il portiere deve sparire. Se Sommer la rinvia dritta fischi fallo sul portiere, quindi quando ca*** mai è rigore quello? Il primo non è un rigore che fischierei, quello di Bastoni su Ranieri“.