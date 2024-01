Inter, tra gossip e mercato: il clamoroso ritorno che spacca i tifosi

CalcioWeb

Dopo la chiusura per Buchanan e il possibile arrivo di uno dei migliori centrocampisti della Serie A prenotato per giugno, l’Inter continua a sondare il mercato alla ricerca dei profili migliori per completare la propria rosa. Difesa e centrocampo sembrano dare garanzie in termini di prestazioni e profondità dei reparti, in attacco la situazione è un po’ diversa.

Dietro alla coppia Lautaro-Thuram, una delle più letali e meglio assortite della Serie A, Sanchez e Arnautovic non danno grosse garanzie tanto dal punto di vista fisico, quanto da quello dei gol. Non è un mistero che l’Inter cerchi una punta, magari già a gennaio. E chissà che non possa materializzarsi un ritorno a dir poco clamoroso: quello di Mauro Icardi.

Icardi-Inter: tra gossip e calcio

Si tratta di voci, più legate al gossip che al pallone, ma la sensazione che Icardi possa ritornare in orbita Inter, prima o poi, esiste da tanto tempo. Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000”, ha commentato la vittoria di Wanda Nara a “Ballando con le Stelle”, lanciando un piccolo indizio di mercato: “lei è un procuratore, e qui vi do un piccolo scoop, a Milano si dice che potrebbe tornare a giocare nell’Inter e io spero che sia così. Non so se è vero, in ogni caso la loro prima casa è a Milano“.

La coppia è rimasta sempre molto legata alla città di Milano, la showgirl argentina è spesso in Italia per lavoro e la coppia non avrebbe problemi a stabilirsi nuovamente nel Bel Paese.

Icardi-Inter: tifosi divisi

Ma veniamo alla parte sportiva. Icardi al Galatasaray è un idolo e sta benissimo, ma quanto sta accadendo nel calcio turco tra arbitri aggrediti, presidenti che ritirano le squadre durante le partite e il caos Supercoppa (che ha coinvolto il Galatasaray in prima persona) impongono delle riflessioni sul futuro dell’argentino.

Oggi Icardi è un calciatore fatto e finito, ha ritrovato fiducia e gol dopo qualche anno buio al PSG, ha personalità, sa come far muovere la rete e soprattutto, oggi ha uno status diverso rispetto a quando è andato via. Il punto è proprio questo. I tifosi dell’Inter hanno un brutto ricordo di Icardi, soprattutto dopo la rottura.

Il bomber argentino, privato della fascia di capitano dall’allora allenatore Luciano Spalletti, aveva rotto con squadra e spogliatoio, finendo lasciare l’Inter da ‘bad boy’, talentuoso ma forse ancora poco maturo per prendersi sulle spalle una squadra del genere (per altro, in netto rebuilding e senza punti di riferimento).

Oggi Icardi arriverebbe con un ruolo di secondo piano, con più esperienza e maggiore serietà, in uno spogliatoio forte e compatto, nel quale dovrebbe integrarsi rientrando in punta di piedi, provando a riconquistare la tifoseria a suon di gol. Forse è solo una suggestione, ma la sua esultanza con le mani dietro le orecchie, nonostante tutto, i tifosi dell’Inter la ricordano tutti.