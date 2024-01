Inter-Verona: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Si torna in campo con il campionato di Serie A ed è alta l’attesa per la 19ª giornata. Alle 12.30 di sabato in campo l’Inter di Simone Inzaghi, chiamata a riscattare il pareggio in trasferta contro il Genoa. I nerazzurri guidano la classifica del massimo campionato italiano con due punti di vantaggio sulla Juventus e la corsa scudetto è apertissima. Di fronte l’Hellas Verona, una squadra in difficoltà e a serio rischio retrocessione.

Inter-Verona: probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Cuadrado

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Terracciano; Folorunsho, Hongla, Duda; Ngonge, Djuric, Lazovic.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Hrustic, Serdar

Inter-Verona: l’orario

Inter-Verona, partita valevole per la 19ª Giornata di Serie A, andrà in scena sabato 6 gennaio, alle ore 12:30, allo stadio San Siro.

Inter-Verona: il pronostico

Dopo il pareggio in casa del Genoa, l’Inter è decisa a tornare a vincere per blindare il titolo di Campione d’Inverno. I 22 punti in 9 gare dei nerazzurri valgono il secondo miglior rendimento casalingo dietro la Juventus. Lautaro è recuperato e scalpita per aumentare i 23 gol segnati dall’Inter in casa, miglior rendimento casalingo di quello che, con 42 reti, è il miglior attacco della Serie A. Poche chance per il Verona che ha già perso Hien e rischia di avere qualche giocatore ‘distratto’ dalle voci di mercato. Segno: 1 fisso.

Inter-Verona: la diretta tv

Inter-Verona sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).